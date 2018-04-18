Мед - живий бальзам для тіла і душі
Він підтримує молодість тіла і духу, продовжує життя і захищає від хвороб: мед - чудове джерело енергії і сприяє відновленню ослабленого організму...
Він тішить смак, піклується про красу і благотворно впливає на наше здоров`я - натуральний мед здатний стати живим бальзамом для нашого тіла і душі.
Цей продукт з найдавніших часів був відомий і цінується у всіх культурах і релігіях світу: згадки про нього можна знайти у Книзі Пісні Пісней царя Соломона, і в Талмуді, і в Корані.
Символ добробуту, довголіття, здоров`я і небесного заступництва, мед вважали їжею богів: у Стародавній Греції вірили, що безсмертні жителі Олімпу харчуються амброзією - сумішшю молока і меду.
Він підтримує молодість тіла і духу, продовжує життя і захищає від хвороб: мед - чудове джерело енергії і сприяє відновленню ослабленого організму; він корисний для горла, шлунку і нирок; володіє жарознижуючими властивостями; може використовуватися як антибактеріальний і антисептичний засіб; надає зміцнюючу і заспо- кійливу дію на нервову систему.
Мед володіє й іншими чеснотами: наприклад, він здатний делікатно, але дієво подбати про нашу зовнішність. Поживний, загоюючий, заспокій- ливий, він відмінно підходить для догляду за шкірою в осінньо-зимовий період.
Божественні властивості
Унікальні якості меду обумовлені його складом: вітаміни Е, С, В1, В2, В6, РР, провітамін А, біотин, нікотинова кислота, органічні та амінокислоти, фруктоза, глюкоза і близько 40 мікроелементів (у їх числі - кальцій, фосфор, магній, залізо, йод).
Встановлено, що бджола генетично близька до людини, а мед по своєму мінеральному складу схожий зі складом людської крові.
Цей вплив особливо помітно при догляді за шкірою. Суху шкіру мед добре зволожує і тонізує завдяки високому вмісту цукру (близько 80%). Жирну, з широкими порами - глибоко очищає, оскільки має антибактеріальний ефект.
Єдина умова - мед, вживаний в косметичних цілях, не повинен нагріватися вище 35 С, при- родної температури.
З недавнього часу вивчаються і омолоджуючі властивості меду. Цей продукт немов знаходиться на перетині рослинного і тваринного світу. А тому створення косметики на його основі - процес унікальний, справжня алхімія.
Як косметичний компонент мед привабливий насамперед своїм природним походженням і уні- версальністю застосування: більшість медових косметичних засобів підходять для будь-яких ділянок обличчя і тіла й для всіх типів шкіри, включаючи чутливу.
Мед добре засвоюється шкірою і підсилює ефек- тивність інших складових крему. У медицині звернули увагу на загоювальні якості меду. Протягом 25 років професор Бернар Дескот (Bernard Descottes), хірург і трансплантолог, застосовував для загоєння ран препарат на основі тим`янового меду.
Блискучі результати тестів, проведених за участю 3000 пацієнтів, викликали інтерес і у косме- тологів, оскільки механізм загоєння ран схожий з процесом скорочення зморшок*.
Корисні якості меду залежать не тільки від виду рослин, з яких бджоли збирали нектар, але і від екологічної обстановки тієї місцевості, де розташовується пасіка. Вулики повинні перебувати в зоні, багатою медоносними рослинами, які не обробляють пестицидами (бджоли збирають нектар в радіусі приблизно 800 метрів навколо вулика). Тільки тоді сам мед, а також засоби на його основі повною мірою розкриють для нас свої цілющі властивості.
* Результати дослідження були представлені на Міжнародному медичному конгресі з питань відновлення тканин у серпні 2009 року в Ліможі (Франція).