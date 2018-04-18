Він тішить смак, піклується про кра­су і бла­го­твор­но впливає на на­ше здо­ров`я - на­ту­раль­ний мед здат­ний ста­ти жи­вим баль­за­мом для на­шо­го тіла і душі.

Цей про­дукт з найдавніших часів був відомий і цінується у всіх куль­ту­рах і релігіях світу: згад­ки про ньо­го мож­на знай­ти у Книзі Пісні Пісней ца­ря Со­ло­мо­на, і в Талмуді, і в Корані.

Сим­вол добро­бу­ту, довголіття, здо­ров`я і не­бес­но­го за­ступ­ниц­т­ва, мед вва­жа­ли їжею богів: у Стародавній Греції вірили, що безсмертні жителі Олімпу хар­чу­ють­ся амброзією - сумішшю мо­ло­ка і ме­ду.

Він підтримує молодість тіла і ду­ху, продовжує жит­тя і захищає від хво­роб: мед - чу­до­ве дже­ре­ло енергії і сприяє відновленню ослаб­ле­но­го організму; він ко­рис­ний для гор­ла, шлун­ку і ни­рок; володіє жа­роз­ни­жу­ю­чи­ми влас­ти­вос­тя­ми; мо­же ви­ко­рис­то­ву­ва­ти­ся як антибактеріальний і ан­ти­сеп­тич­ний засіб; надає зміцнюючу і заспо- кійливу дію на нер­во­ву сис­те­му.

Мед володіє й іншими чес­но­та­ми: на­прик­лад, він здат­ний делікатно, але дієво под­ба­ти про на­шу зовнішність. По­жив­ний, за­го­ю­ю­чий, заспокій- ливий, він відмінно підходить для до­гля­ду за шкірою в осінньо-зи­мо­вий період.

Божественні властивості

Унікальні якості ме­ду обумовлені йо­го скла­дом: вітаміни Е, С, В1, В2, В6, РР, провітамін А, біотин, нікотинова кис­ло­та, органічні та амінокислоти, фрук­то­за, глю­ко­за і близь­ко 40 мікроелементів (у їх числі - кальцій, фос­фор, магній, залізо, йод).

Вста­нов­ле­но, що бд­жо­ла ге­не­тич­но близь­ка до лю­ди­ни, а мед по своєму мінеральному скла­ду схо­жий зі скла­дом людської крові.

Цей вплив особ­ли­во помітно при догляді за шкірою. Су­ху шкіру мед добре зволожує і тонізує зав­дя­ки ви­со­ко­му вмісту цук­ру (близь­ко 80%). Жир­ну, з ши­ро­ки­ми по­ра­ми - гли­бо­ко очищає, оскільки має антибактеріальний ефект.

Єдина умо­ва - мед, вжи­ва­ний в кос­ме­тич­них цілях, не по­ви­нен нагріватися ви­ще 35 С, при- родної тем­пе­ра­ту­ри.

З не­давньо­го ча­су вив­ча­ють­ся і омолоджуючі властивості ме­ду. Цей про­дукт не­мов зна­хо­дить­ся на перетині рос­лин­но­го і тва­рин­но­го світу. А то­му ство­рен­ня кос­ме­ти­ки на йо­го основі - про­цес унікальний, справ­ж­ня алхімія.

Як кос­ме­тич­ний ком­по­нент мед при­ваб­ли­вий на­сам­пе­ред своїм при­род­ним по­ход­жен­ням і уні- версальністю за­сто­су­ван­ня: більшість ме­до­вих кос­ме­тич­них засобів підходять для будь-яких ділянок об­лич­чя і тіла й для всіх типів шкіри, вклю­ча­ю­чи чут­ли­ву.

Мед добре засвоюється шкірою і підсилює ефек- тивність інших скла­до­вих кре­му. У медицині звер­ну­ли ува­гу на загоювальні якості ме­ду. Про­тя­гом 25 років про­фе­сор Бер­нар Дес­кот (Bernard Descottes), хірург і транс­план­то­лог, за­сто­со­ву­вав для загоєння ран пре­па­рат на основі тим`яно­во­го ме­ду.

Блискучі ре­зуль­та­ти тестів, про­ве­де­них за учас­тю 3000 пацієнтів, вик­ли­ка­ли інтерес і у косме- тологів, оскільки механізм загоєння ран схо­жий з про­це­сом ско­ро­чен­ня змор­шок*.

Корисні якості ме­ду за­ле­жать не тільки від ви­ду рос­лин, з яких бд­жо­ли зби­ра­ли нек­тар, але і від екологічної об­ста­нов­ки тієї місцевості, де розташовується пасіка. Ву­ли­ки повинні пе­ре­бу­ва­ти в зоні, ба­га­тою ме­до­нос­ни­ми рос­ли­на­ми, які не об­роб­ля­ють пес­ти­ци­да­ми (бд­жо­ли зби­ра­ють нек­тар в радіусі при­близ­но 800 метрів на­вко­ло ву­ли­ка). Тільки тоді сам мед, а та­кож за­со­би на йо­го основі пов­ною мірою роз­к­ри­ють для нас свої цілющі властивості.

* Ре­зуль­та­ти дослідження бу­ли представлені на Міжнародному ме­дич­но­му конгресі з пи­тань відновлення тка­нин у серпні 2009 ро­ку в Ліможі (Франція).

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