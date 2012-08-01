Усмішка допомагає при стресі

Народна мудрість радить будь-які неприємності переносити з посмішкою. Але чи є за цим якийсь реальний ефект? Тобто чи дійсно усмішка здатна прогнати поганий настрій і допомогти справитися із стресом?

Щоб з`ясувати це, психологи з Канзаського університету (США) запросили більш як півтори сотні добровольців прийняти участь в наступному експерименті. Кожного з них учили усмішкам двох типів — стандартною, в якій беруть участь тільки м`язи рота, і «справжньою», або «щирішою», або «усмішкою Дюшенна», в якій зайняті ще й м`язи навколо очей.

Виявилось, що усмішка дійсно покращує наш фізичний стан: ті, хто посміхався щиро, менше страждали від стресу, ніж ті, чиє обличчя виражало стандартну усмішку.

Іншими словами, гримаса усмішки дійсно допомагає справитися з труднощами (як саме — питання вже до нейрофізіологів). Отже посміхайтеся якомога частіше, навіть якщо ви не відчуваєте радості. Просто зробіть це мімічне зусилля — і буде вам щастя.

Результати дослідження будуть опубліковані в журналі Psychological Science.

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