Чому фрукти не можна їсти увечері?

Дієтологи не радять зловживати фруктами в другій половині дня. Особливо тим, хто сидить на дієті і не їсть після 17-18 годин. Багато людей вважають, що в цьому випадку утамувати відчуття голоду можна яким-небудь малокалорійним фруктом, наприклад, яблуком. Насправді робити цього не можна.

У яблуках і інших несолодких фруктах міститься багато кислот, а крохмалисті солодкі фрукти, такі, як банани, містять багато калорій. Замість того, щоб їсти фрукти увечері, їх краще спожити в першій половині дня, наприклад, під час другого сніданку об 11-12 годинах.

І взагалі, не можна недооцінювати як свіжі фрукти, так і фруктові соки. Останнім часом гастроентерологи і дієтологи все частіше приходять до висновку, що саме свіжовичавлені соки і фруктові салати зіграли велику роль в тому, що в багатьох країнах почалася справжня епідемія ожиріння.

Тому тим, хто хоче бути здоровим і струнким, фрукти не можна їсти увечері. Робити це краще до 17-18 годин вечора.

Напевно, багато хто відмітив, що вгамувати голод фруктами не так-то просто.

Одним словом, що менше фруктів ви будете їсти увечері, то більше у вас шансів схуднути і зберегти вагу. Джерело: useful-food.ru

ladyhealth.com.ua