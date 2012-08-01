Польські лікарі не бачать загрози для життя українки

Польські медики не бачать загрози для життя громадянки України, котра постраждала у зіткненні мікроавтобуса та потяга у центральній частині Польщі минулого понеділка та вважають можливим її виписку з лікарні через тиждень.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник директора лікарні у Згєжу, де перебуває українка, Томаш Олендзький у середу.

Він повідомив, що вчора лікарі упродовж 5-ти годин робили дівчині операцію, яка полягала на стабілізації переламаних кісток ніг, котра, за його словами, завершилася успішно.

"Я тішусь, що можу сказати з великою мірою правдоподібності, що її життю нічого не загрожує, що вона була добре прооперована, і все вказує на те, що вона видужає ", - cказав він.

Заступник директора лікарні висловив думку, що було б дуже добре, якби українська влада організувала перетранспортування дівчини до України, зауваживши, що краще проходити реабілітацію у рідній країні поруч з близькими.

"Якби була така воля, а ми маємо надію, що вона буде з української сторони", - сказав він.

За його даними, дівчину можна перетранспортувати в Україну гвинтокрилом "вже зараз", а виписка з лікарні "якщо нічого не буде діятися" можлива на наступному тижні.

Водночас Т.Олендзький сказав, що не знає, чи, згідно з міждержавними договорами між Україною та Польщею, українка може залишитися на реабілітацію у польській лікарні.

Він також зауважив, що повна реабілітація дівчини може зайняти від кількох місяців до понад року.

Як повідомляв УНІАН, 21-річна дівчина стала єдиною пасажиркою з десяти людей, котрій вдалося пережити зіткнення мікроавтобусу з потягом у Братошевічах у Лодзькому воєводстві, 30 липня.

8 чоловік загинуло на місці, а 1 жінка померла кілька годин пізніше у лікарні.

Серед загиблих шестеро жінок та троє чоловік, більшість з яких жителі Тернопільської області віком від 21 до 30 років.

Польські медики повідомляли, що українка працювала у Польщі легально та має необхідну передбачену законом страховку, котра гарантує їх такі ж права, як і польським громадянам.