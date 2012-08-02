В Індії автобус упав у прірву, загинули 27 людей
09:32, 02 серпня 2012Зарубіжні новини
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Погана якість доріг
Автобус впав у прірву на півночі Індії, 27 чоловік загинули, 25 отримали поранення, передає РІА «Новости».
Інцидент стався за 80 кілометрів від міста Дехрадун - адміністративного центру штату Уттаракханд.
Автобус, в якому перебували 52 пасажири, раптово втратив керування і звалився в прірву глибиною 200 метрів. Імовірно, причиною аварії стало погана якість дорожнього полотна.
Пошуково-рятувальна операція ускладнюється зливою на місці ДТП.
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