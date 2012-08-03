Маска з чорної смородини звужує пори

Столичний косметолог Ольга Гуленко радить влітку робити маски зі свіжих овочів і ягід.

"Свіжі овочі, фрукти і ягоди містять набагато більше корисних речовин, ніж найдорожча маска для обличчя. Влітку ціни на них доступні, а маски з них робити дуже просто. Маски зі свіжих овочів і фруктів раджу робити 2-3 рази на тиждень курсом по 15 процедур. Якщо правильно харчуватися, ефект від маски триматиметься цілий рік", - сказала вона кореспонденту Gazeta.ua.

"Маска з огірків відбілює та освіжає шкіру обличчя. Часто господині під час приготування салатів чистять огірки від шкірок. Залишки не варто викидати. Накладіть їх на обличчя внутрішньою стороною. Тримайте 20 хвилин. Коли знімете зі шкіри, обличчя помітно посвіжіє і стане світлішим. Вмиватися після такої маски не варто. Це посилить ефект. Живильні, тонізуючі і відбілюючі маски роблять з натертого на крупній тертці огірка. В маску для сухої шкіри додають столову ложку сметани. Щоб посилити ефект відбілювання, капають сік третини лимона. Для тонізуючого ефекту в маску додають столову ложку косметичної глини. Все ретельно перемішують і на 10 хвилин накладають на обличчя. Коли змиєте маску, моментально відчуєте, що шкіра стала зволоженою і свіжою.

Маска з полуниці найкраще підходить для жирної шкіри. Вона очищує, тонізує і діє як антисептик. Найпростішу маску роблять з самих ягід. Їх чавлять руками, кашку накладають на обличчя. Тримають 15 хвилин і змивають теплим молоком. Щоб полунична маска живила обличчя, в кашку додають сир і мед. Ці продукти містять усе, що необхідно для здоров`я і краси шкіри.

При вуграх обличчя корисно протирати обличчя соком полуниці, змішаним зі гліцерином у пропорції три до одного. Щоб ефект був відчутнішим, в цій рідині змочують марлю і накладають на обличчя на 15 хвилин.

Малинова маска робить шкіру обличчя оксамитовою. В розтерту малину додають 2 чайні ложки сиру і чайну ложку меду. Все настоюють 5 хвилин і наносять на обличчя і шию товстим шаром. Тримають 15 хвилин і змивають теплою водою. Щоб вирівняти відтінок шкіри, в малинову маску додають один яєчний жовток, чайну ложку сметани і половину чайної ложки оливкової олії. Якщо суміш занадто рідка, додайте ложку пшеничного борошна. Перед нанесенням маски обличчя розпарюють над водяною банею з відваром листям малини, смородини і суниці. На обличчі маску тримають 20 хвилин і змивають зеленим чаєм.

Маска з чорної смородини оздоровлює шкіру обличчя. Сік зі смородини змішують з кукурудзяним борошном. Кашку наносять на обличчя на 20 хвилин. Вона звужує пори, освіжає і оздоровлює обличчя.

Вишні — прекрасний засіб проти зморшок. Сік ягід перемішують з кефіром або сметаною і накладають на обличчя. Таку ж маску роблять з чорниць. Вона теж бореться зі зморшками і перешкоджає передчасному старінню шкіри. Щоб сік не зафарбовував обличчя, додавайте в маску кілька крапель лимонного соку.

gazeta.ua