Кава стимулює здатність до дітонародження

Фахівці провели низку досліджень, під час яких з`ясувалося, що цей напій стимулює сексуальне збудження. У першому експерименті вчених взяли участь 240 людей у віці від 26 до 47 років. Частина з них мала знижений лібідо. Регулярно споживаючи по 150 мл холодної кави в обід, 67% з 120 чоловіків зізналися згодом, що проблеми з потенцією їх стали турбувати значно рідше, а 13% респондентів похизувались, що тривалість статевого акту у них зросла з однієї-двох хвилин до десяти. Жінки ж після кави, випитої в денний час, ввечері отримували оргазм значно швидше, ніж раніше.

Ізраїльський сексолог Барух Йешін продовжив дослідження американських учених. Він вирішив з`ясувати, яка кава максимально корисна для лібідо в літню пору року. Спеціаліст відібрав 64 пацієнтів і регулярно поїв їх різними сортами напою днем, вранці і ввечері. Результати експерименту показали, що найбільше вплив на людський організм надає кава, зварена в турці.