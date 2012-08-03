Якщо тобі набридло витрачати гроші на креми, що обіцяють позбавити тебе від целюліту, але в кращому випадку тільки підтримують форму, звернися до салонних процедур. Але пам`ятай про те, що позбутися від целюліту можна тільки при комплексному підході до проблеми, тобто при грамотному поєднанні харчування, фізичних навантажень і антицелюлітних процедур.

Ручний антицелюлітний масаж: досить ефективний, якщо тобі вдалося не помилитися при виборі масажиста. Найпоширеніша омана: антицелюлітний ручний масаж неодмінно має бути дуже болісним. Це не так: завдання ручного антицелюлітного масажу - значно посилити кровообіг і лимфоток. А позбавлення від целюліту - «побічний ефект» процедури.

Роздавити целюлітні бляшки під час ручного антіцелллітного масажу неможливо, а численні (але абсолютно даремні) синці - це ознака низької кваліфікації масажиста.

Вакуумний антицелюлітний масаж - це масаж, в якому застосовуються скляні баночки. За їх допомогою і створюється вакуум, який активно стимулює кровообіг, збільшує еластичність м`язів і шкіри.

Швидке позбавлення від целюліту практично гарантує ендермологія. Це масаж, який виконує спеціальний пристрій, що відтягує і прокочує шкіру. Ця процедура займає близько півгодини, протягом яких значно зменшується можливість появи вторинного целюліту.

Як від целюліту позбавляє ультразвук. Суть методу в наступному: при впливі на жірові клітини ультразвуком, вони починають вібрувати, нагріваються і руйнуються. Цей метод дуже ефективний в запущених випадках завдяки тому, що опрацьовуються дуже глибокі шари жиру.

Лікування целюліту лазером: спеціальні промені проникають під шкіру і руйнують підшкірний жир. Основна перевага цього методу: невисока ступінь травмування шкірного покриву і позбавлення від токсинів.

Міостімуляція - ще одна відповідь на питання як позбутися целюліту. Лікування целюліту в цьому випадку відбувається завдяки імпульсному току. На проблемні ділянки накладаються електроди, по яких підводиться струм. Процедура абсолютно безболісна і дуже ефективна, але протипоказана при наявності будь-яких хронічних захворювань, захворювань шкіри і будь-яких новоутворень.

Позбутися целюліту можна за допомогою обгортань. Це дуже популярна процедура, що надає комплексний косметичний вплив. Проблемні місця обертають глиною, лікувальною гряззю, трав`яними екстрактами або водоростями. Дуже екологічна, приємна процедура.

Мезотерапія - один з лідерів в боротьбі з целюлітом. Суть - в підшкірному введенні ін`єкцій. Сироватка для уколів - це трав`яні екстракти, вітаміни і лікувальна речовина, що спалює жир. Досить двох-трьох процедур, щоб на власні очі переконатися в ефективності мезотерапії в боротьбі з целюлітом. Але за однієї умови: потрібно знайти хорошого фахівця, який користується дійсно хорошими сироватками.

Лімфодренаж позбавляє від целюліту за рахунок виведення і перерозподілу зайвої рідини. Існує кілька різновидів апаратного лімфодренажу: ультразвуковий, мікрострумовий, вакуумний, пресотерапія. Пресотерапія, під час якої на пацієнтку надягають спеціальний костюм, в який подається під тиском стиснене повітря, дуже ефективна при набряковому рихлому целюліті.

Позбутися целюліту можна і за допомогою холоду. Цей метод називається кріотерапія. Протягом приблизно двох хвилин на проблемні ділянки впливають дуже низькою (до мінус 160 градусів) температурою. Це, звичайно, шокова, але дуже ефективна терапія.

lady.tochka.net