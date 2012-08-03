Хмельниччина: у медзакладах зростає протестна активність

У медичних закладах Хмельницької області зростає протестна активність, зокрема, серед молодшого медперсоналу.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у відділенні Національної служби посередництва і примирення у Хмельницькій області з посиланням на власні результати досліджень стану соціально-трудових відносин в медичних закладах краю.

Протестну активність в медичних закладах НСПП пояснює застосуванням окремих положень постанови Кабінету міністрів України від 11.05.2011 р. № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та спільного наказу Мінпраці та МОЗ України від 05.10.2005 р. № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та соціального захисту населення» в частині, що стосується виплати матеріальної допомоги на оздоровлення під час надання щорічної відпустки.

Зокрема, зазначеною постановою КМУ передбачено, що з 01.01.2012 р. медичним і фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів (установ) виплачується матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу. Натомість, відповідно до наказу Мінпраці та МОЗ № 308/519, працівникам молодшого медперсоналу допомога на оздоровлення може виплачуватись лише в межах затвердженого для медичного закладу фонду економії заробітної плати. Проте сьогодні у більшості медичних закладів та установ, такі фонди або відсутні, або на них немає коштів.

Таким чином, склалась ситуація, коли при наданні щорічної відпустки лікарям та середньому медперсоналу виплачується матеріальна допомога на оздоровлення, а молодшому медперсоналу – ні. Зазначена обставина негативно впливає на соціальні настрої всередині трудових колективів медичних установ (закладів), а також призводить до виникнення конфліктів між цими категоріями медпрацівників. За моніторинговими даними відділення НСПП, подібні факти мають місце в медичних закладах міста Хмельницького (Хмельницька міська лікарня, Хмельницька міська дитяча лікарня, Хмельницька міська станція швидкої меддопомоги) та практично у всіх ЦРЛ області.

Як приклад, у липні 2012 р. 136 працівників молодшого медперсоналу Хмельницької міськлікарні звернулись до Федерації профспілок Хмельницької області, обласної організації працівників охорони здоров’я України та відділення НСПП в Хмельницькій області з колективною скаргою щодо надання допомоги у врегулюванні розбіжностей соціально-трудового характеру, зокрема виплати матеріальної допомоги на оздоровлення.