Білорусь заборонила ввезення свинини із Запорізької області

Білорусь з 3 серпня заборонила ввезення свинини із Запорізької області України через розповсюдження в регіоні африканської чуми свиней.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті ветеринарного і продовольчого нагляду Мінсільгосппроду Білорусі.

«З 3 серпня поточного року вводяться тимчасові обмеження на ввезення до Білорусі і транзиту її територією із Запорізької області України живих свиней, м`яса свинини і продуктів його переробки», - відзначили у Мінсільгосппроді Білорусі.

Окрім цього, заборона поширюється на шкіряну, рогово-копитну і кишкову сировину, щетину, м`ясо диких кабанів, мисливські трофеї, корми і кормові добавки для тварин, обладнання що використовувалося для утримання, забою і обробки свиней.

«Раніше видані дозволи на ввезення на територію Білорусі зазначених товарів із Запорізької області України анулюються», - підкреслили у Департаменті ветеринарного і продовольчого нагляду Мінсільгосппроду Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, Україна заборонила експорт свиней і продукції з них із Запорізької області у зв`язку зі спалахом на території області захворювання африканською чумою свиней (АЧС).

Ймовірним джерелом інфекції могло бути завезення відпочиваючими з Російської Федерації збудника хвороби з харчовими продуктами тваринного походження.

В осередку виникнення хвороби здійснюються оперативні ветеринарно-санітарні заходи.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней – висококонтагіозне захворювання, яка проходить у гострій формі, характеризується швидкою плинністю і великою смертністю тварин (98-100%). Засобів лікування і специфічної профілактики даної хвороби немає.

Для людини африканська чума свиней не є небезпечною.