«Разом заради дитини» - шлях, який веде в нікуди?

Друзі не приховували, що засуджують Єгора, коли він оголосив про те, що вони з Настею розлучаються. Одружилися вони рік тому, через 8 місяців у них народився син Юрій. З самого моменту народження Юрій став для Єгора сенсом життя, головною темою всіх розмов і предметом батьківської гордості. Тому всім було так дивно чути про майбутнє розлучення.

Зазвичай для подружжя перший рік життя дитини стає своєрідною перевіркою на міцність: чоловік часто ревнує дружину до малюка, на цьому грунті розгораються скандали, і тут треба зуміти сім`ї вижити. У даному ж випадку ні про які ревнощі і не йшлося: батьки обоє душі не чаяли в синові, з рук його не спускали і сперечалися, кому саме везти на вулиці візочок. На питання ж про те, що стало причиною розлучення (оскільки з батьківством проблем не виникало), Єгор відповів: «Ми з Настею дуже різні. Ми не підходимо один одному. Значить, жити разом не має сенсу». Розвелися вони дуже швидко, Настя з Юрієм виїхали до її батьків в далеке південне містечко.

Єгор часто їздив до сина, не дивлячись на чималу відстань між містами. З часом поїздки стали дещо рідшими: Настя відверто не раділа приїздам колишнього чоловіка, та і у Єгора було чим зайняти час - він почав зустрічатися з Галею. Тепер, навчений гірким досвідом, Єгор не поспішав вести подругу під вінець; він хотів пізнати її трохи краще. На воду він дув достатньо довго: одружилися вони лише через три роки. А ще через півроку Галя пішла змінювати паспорт, щоб побачити в ньому знову чисту сторінку з сімейним станом і своє дівоче прізвище.

Друзі наперебій питали у Єгора, яка палиця цього разу потрапила в колесо їх сімейного щастя. Відповідь їх просто убила: «Вважаю, немає сенсу нам з Галею жити разом, адже ми такі різні». Яким чином за ті три роки, що вони зустрічалися, він не зумів цього розгледіти, Єгор відповісти не зміг.

Зате змогла відповісти Галя. Вона не тримала зла на Єгора, ні в чому його не звинувачувала і не намагалася виправдовуватися сама. У чому проблема, вона зрозуміла дуже швидко, намагалася поговорити з чоловіком, але той сприймав гостро всі спроби зав`язати розмову на хворобливу тему. Галя ж була упевнена, що коріння проблеми криється в дитинстві Єгора. У тому, що все своє життя він спостерігав за життям людей, які не відповідали один одному і нічого не робили для того, щоб ситуацію вирішити. Єгор не хотів чути про те, що він просто йде від щонайменшої проблеми, прикриваючи її своїм улюбленим «не підходимо один одному».

Про те, що його батьки розлучилися, Єгор дізнався тільки в дев`ять років. Доти йому і в голову не приходило задатися питанням, чому його батьки сплять в різних кімнатах. Він запитав про це у тата, і той нічого не став приховувати. Пояснив, що розлучилися вони, коли Єгору ледве виповнилися півтора роки, але заради дитини вирішили зберегти «видимість сім`ї» - не морочилися з розміном житла, залишившись всі разом жити в одній квартирі. Традиційно кожен вечір всі збиралися за одним столом вечеряти. Разом двічі в рік ходили в цирк і тричі в театр. На батьківські збори в школі батьки Єгора теж завжди приходили разом. Їх взагалі вважали зразковою сім`єю.

Подробиці життя батьків вимальовувалися з роками. Єгор щось бачив сам, про щось розповідав батько або - набагато рідше - мама. З часом необхідність грати спектакль перед сином відпала, але вечері продовжувалися. Це був єдиний час, коли батько з матір`ю спілкувалися один з одним. Якщо, звичайно, можна назвати спілкуванням фрази «Передай сіль, будь ласка» або «Сьогодні незвично тепло для березня». Крім цього, вони не розмовляли один з одним.

Складно сказати, як до такої ситуації ставилися самі батьки Єгора. Вони ніколи не коментували свій вибір. Лише одного разу мама обмовилася, що це було зроблено «заради тебе, синку», Єгору захотілося утискувати голову в плечі і негайно сховатися куди-небудь. Він не хотів, щоб заради нього батьки приносили своє життя в жертву. Якщо у батька особисте життя ще якось продовжувалося, то у мами воно обірвалася з моменту розлучення: вона ніколи нікуди не ходила, не зустрічалася з чоловіками. Та що там чоловіки! У неї і подруг не було. Вечорами, святами, вихідними вона сиділа удома перед телевізором або з книгою. Губи стислі в тонку нитку, глибокі зморшки перетинають чоло.

У свій 18-й день народження Єгор запитав у батька, чому вони розлучилися? Відповідь була: «Ми дуже різні. Хіба можна жити з людиною, яка так відрізняється від тебе?». Чому батьки вибрали таку дивну альтернативу сумнівній свободі, Єгор вважав за краще не уточнювати, щоб йому знову не сказали, що все було зроблено заради нього.

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