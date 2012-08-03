Що не можна робити в велику спеку

У сильну спеку варто відмовитися від щоденних пробіжок і занять сексом, рекомендують російські медики. Така фізична активність небезпечна для серця, оскільки при високій температурі повітря організм працює на знос.

Людям, що мають серцево-судинні захворювання, в спекотні дні важливо строго контролювати свій артеріальний тиск і заборонено бути на відкритому сонці. Кардіологи порівняли заняття сексом в спеку з бігом і швидким підйомом сходами. Це серйозне випробування для серця і судин, особливо якщо це новий партнер і незнайома обстановка.

likar.info