Росія стурбована спалахом африканської чуми свиней в Україні

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд) ухвалила рішення посилити контроль у пунктах пропуску через державний кордон Росії в Білгородській області у зв`язку зі спалахом африканської чуми свиней в Україні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Россільгоспнагляду.

«Ухвалено рішення посилення контролю в пунктах пропуску через державний кордон. Управління Россільгоспнагляду по Білгородській області загострило увагу на необхідності введення жорсткого контролю за переміщенням продукції тваринного походження в ручній поклажі пасажирів, які слідують із України й, зокрема, Запорізької області, де зареєстровано вогнище АЧС», - йлеться в повідомленні.

Окрім цього, заступник керівника Россільгоспнагляду Микола Власов надіслав до територіальних управлінь відомства листа, в якому вказано, що «забороняється транзит через Запорізьку область свинини на/через територію Російської Федерації, незалежно від способу їх упаковки й видів транспорту».

Також він доручив забезпечити проведення повного ветеринарного огляду підконтрольних вантажів, що слідують із України всіма видами транспорту в установленому порядку (зокрема ручній поклажі, багажі, поштових відправленнях), із метою недопущення забороненої до ввезення до Російської Федерації продукції.

Нагадаємо, що Білорусь із 3 серпня заборонила ввезення свинини із Запорізької області (Україна) через розповсюдження в регіоні африканської чуми свиней.

Як повідомляв УНІАН, Україна заборонила експорт свиней і продукції з них із Запорізької області у зв`язку зі спалахом на території області захворювання на африканську чуму свиней (АЧС).

Вірогідним джерелом інфекції могло бути завезення відпочивальниками з Російської Федерації збудника хвороби з харчовими продуктами тваринного походження.

У вогнищі виникнення хвороби здійснюються оперативні ветеринарно-санітарні заходи.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней – висококонтагіозне захворювання, що протікає в гострій формі, характеризується швидким перебігом і великою смертністю тварин (98-100%). Засобів лікування й специфічної профілактики цієї хвороби немає.

Для людини африканська чума свиней небезпеки не являє.