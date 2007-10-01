Чорний шоколад лікує від хронічної втоми

Британські учені з`ясували, що чорний шоколад допомагає при хронічній втомі, причому ефективніше, ніж білий.

Дослідники Медичної школи Халла і Йорка виявили, що при щоденному вживанні чорного шоколаду в невеликих дозах синдром хронічної втоми виявлявся в м`якшій формі.

Як зазначає керівник дослідження, ендокринолог Стів Аткін, на думку про експеримент його наштовхнула пацієнтка, яка повідомила, що стала почувати себе краще, коли замінила молочний шоколад на чорний.

У експерименті взяли участь 10 чоловік. Протягом двох місяців частина з них щодня одержувала по 45 грамів чорного шоколаду. Іншим давали білий шоколад, але підфарбований так, що він не відрізнявся від чорного. Потім експеримент перервали на місяць, а після цього змінили тип шоколаду. Ті, хто їв чорний шоколад, менше скаржилися на втому і, більш того, стали скаржитися на неї більше, коли їм перестали давати чорний шоколад.

Синдром хронічної втоми має багато різних симптомів, але найхарактернішим з них є гострий м`язовий біль при фізичній напрузі.

Професор Аткін визнав, що результати дослідження його здивували. «Чорний шоколад багатий поліфенолами, які корисно діють на здоров`я, зокрема, знижують тиск. Проте високий вміст поліфенолу, схоже, сприяє підвищенню рівня серотоніну в мозку, а низький рівень серотоніну пов`язують саме з синдромом хронічної втоми», - пояснює він результати експерименту.

За словами Аткіна, для підтвердження його висновків потрібні додаткові дослідження, але нікому з його пацієнтів шоколад не зашкодив. Він підкреслює, що ніхто не набрав зайвої ваги.

При цьому слід пам`ятати, що синдром хронічної втоми - це не єдина причина втомлення. Крім того, занадто захоплюватися шоколадом не слід - це може призвести до ожиріння.

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