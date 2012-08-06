Чим краще вгамовувати спрагу

Чотири смачних напою, які можна захопити з собою на пляж. Вони не тільки заповнять недолік вологи в організмі, але і наситять його корисними речовинами. А також допоможуть уникнути різних захворювань.

Чай

Спробуйте чай з березового листя, кропиви, листя ліщини, розмарину або порею. Вони добре впливають на обмінні процеси і допомагають впоратися із зайвою вагою. Зелений - знижує ризик розвитку раку стравоходу і уповільнює ріст злоякісних клітин. У жарку пору року він незамінний для людей, що страждають гіпертонією. Імбирний чай допомагає при проблемах з травленням, володіє протизапальними властивостями, допомагає впоратися з артритом і хронічними болями в м`язах.

Соки

Томатний сік допоможе знизити ризик виникнення раку завдяки лікопін (природному органічного пігменту). А ось морквяний сприяє омолодженню і красивому загару! Він має виражену сечогінну, протизапальну, очищує, імуностимулюючою дією і покращує стан зору. Також зверніть увагу на гранатовий сік.

Журавлинний морс

Журавлина - цінний харчовий та лікувальний продукт. Її вживають і як жарознижуючий, і як прохолодний засіб. Напій з цієї північної ягоди запобігає захворюванню ясен, допомагає впоратися з інфекційними захворюваннями сечових і дихальних шляхів, використовується для лікування гастритів із зниженою секрецією.

Кефір

Кефір бореться зі шкідливою, патогенною для організму флорою. Цей напій сприяє засвоєнню кальцію, фосфору і цинку, знижує рівень холестерину. Також стимулює імунну систему, вирішує проблеми хронічної втоми і порушення сну, має тонізуючу властивість і відмінно втамовує спрагу.

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