На сході Китаю евакуйовано півмільйона людей

У зв`язку з тайфуном "Хайкуей", який обрушився на східне узбережжя Китаю, з небезпечних районів у провінції Чжецзян евакуйовано 1,54 млн. людей.

За даними місцевої влади, в результаті удару стихії без електрики залишилися близько 400 тисяч будинків, повідомляє ІТАР-ТАСС .

Тайфун серйозно порушив транспортне сполучення в регіоні. В аеропортах відмінено сотні рейсів, припинено рух швидкісних поїздів на окремих напрямках. За розпорядженням уряду закрито низку основних автомагістралей.

На даний момент повідомлень про жертви не надходило. Безпосередній удар тайфуну припав на місто Нінбо. Внаслідок різкого підняття води в одному з районів цього населеного пункту виявилися відрізаними від зовнішнього світу декілька сотень людей. Влада вживає заходів для їх порятунку.

У зоні впливу атмосферної вирви, крім провінції Чжецзян, виявилися також Шанхай, провінції Цзянсу і Аньхой.

"Хайкуей" став уже третім тайфуном, що прийшов до Східного Китаю за останній тиждень. Минулої п`ятниці з різницею в декілька годин на узбережжя обрушилися тайфуни "Дамрі" і "Саола".