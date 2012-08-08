В Індії автобус впав в ущелину, загинули 22 людини

Не менш як 22 людини загинули сьогодні вночі в східному індійському штаті Мегхалая, де автобус впав в ущелину.

Як передає ІТАР-ТАСС, шість людей перебувають у критичному стані.

Аварія сталася близько 05.00 за місцевим часом неподалік від кордону штатів Мегхалая і Ассам. Висота падіння автобуса становила майже 25 метрів.

"Ми дістали з автобуса 22 тіла. Крім того, нам вдалося врятувати шестеро людей. Усіх їх доставлено в критичному стані до госпіталю, - розповів представник місцевої поліції. - Кількість жертв може ще зрости. На місці працюють поліцейські і пожежники, які намагаються вивільнити постраждалих з транспортного засобу".

Причини аварії з`ясовуються.