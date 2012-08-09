Громадяни України не постраждали під час тайфуну в Китаї

За попередньою інформацією Міністерства закордонних справ, загиблих чи постраждалих громадян України під час тайфуну в Китаї немає.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, за інформацією Генерального консульства України в Шанхаї, в ніч на 8 серпня через тайфун, що пройшов східним узбережжям Китаю, з м. Шанхай та провінції Чжецзян (міста Тайчжоу, Нінбо, Ханчжоу, Цзясін) було евакуйовано 1,8 млн осіб.

За даними метеорологічної служби, максимальної сили тайфун досягне в ніч на 9 серпня.

На даний час скасовано авіарейси в аеропортах Шанхаю та призупинений рух потягів.

Генеральне консульство продовжує відстежувати інформацію щодо наслідків стихійного лиха.

