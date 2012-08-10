«Сіль для ванни» – у США шириться новий наркотик

Американські правоохоронці та медики б’ють на сполох і попереджають про епідемію нових наркотиків, що отримали назву «сіль для ванни». Нерідко під виглядом цього продукту, цілком легально продається сильнодіючий галюциногенний наркотик, повідомляє Голос Америки. За останні два роки його використання настільки зросло, що майже всі штати один за одним прийняли заборону на його продаж. У червні законопроект про загальнонаціональну заборону підписав і президент Обама. Однак, експерти кажуть, що законодавці просто не в стані вчасно реагувати на появу нових різновидів цього препарату. Його виробники швидко модифікують хімічний склад так, аби він не підпадав під дію закону.

«Раніше ми займалися метафенаміном. Однак ці випадки стали рідкісним явищем і тепер ми боремося виключно з сіллю».

Ренді Фішер

За словами лікарів, наркотик приводить залежних у стан збудженого марення. Вони стають параноїками, агресивними, загострюються почуття, вони відчувають надлюдську силу. У чому причина надзвичайно сильної дії «солі для ванни» розібрались науковці Медичної школи Вірджинського університету. Як пояснює Луїс Діфеліс, наркотик змінює функції мозку і викликає ефект двох заборонених речовин одночасно – це сильний і довго діючий ефект метамфетаміну та кокаїну.

Такий подвійний, потужний та довго триваючий ефект і спричиняє безглузду поведінку користувачів. Один з двох компонентів, з яких виготовляють «сіль для ванни», мефедрон. Психостимулятор, що викликає ейфорію. Він може мати сотні варіацій, і заборонити його складно. Адже виробники легко змінюють хімічний склад речовини, аби вона не підпадала під дію закону. Тож наркотик швидко і легко розповсюдився у США. Ще у 2008-му році, центри отруєння не отримали жодного дзвінка з приводу «солі». Минулого року їх було вже понад шість тисяч.

В одному районі провінційної Вірджинії «сіль для ванни» витіснила навіть колись надзвичайно популярний метафенамін, каже начальник поліції округу Аґаста Ренді Фішер:

«Раніше ми займалися метафенаміном. Однак ці випадки стали рідкісним явищем і тепер ми боремося виключно з сіллю».

Наркомани перейшли на «сіль», оскільки вона дешева і ще донедавна не була протизаконною. Виробники пакують наркотики під виглядом солі для прийняття ванн і у певних штатах придбати її можна у різних дрібних крамничках чи на заправках.

Тіна Філіпс каже, що не торгує навіть справжньою сіллю для ванни, але щодня принаймні троє людей питають про наркотик:

«Вони схожі на людей, що з’їхали з глузду. Наче божевільні. З такими великими очима. Стає страшно».

Наркотик виробляють у країнах Азії і через канали в Нью-Йорку розповсюджують у США, кажуть правоохоронці. Поліцейські не мають засобів виявлення цих речовин в організмі людини.

Мефедрон, з якого складається новий наркотик, викликає сильну залежність.