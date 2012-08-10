Понад 70 людей загинуло на Філіппінах в результаті повені

Більш як 70 людей загинуло на Філіппінах в результаті катастрофічної повені, викликаної тривалими зливовими дощами.

Ще щонайменше семеро вважаються зниклими безвісти, повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на місцеву владу.

Особливо сильно постраждала столиця Маніла з населенням 15 млн. осіб. Понад 80% території мегаполісу перебуває в зоні затоплення, місцями вода досягає відмітки 1,5 м.

Як повідомила журналістів міністр соцзабезпечення Корасон Соліман, табори для біженців переповнені, в них скупчилося вже більш як 300 тисяч людей. Загальна ж кількість потерпілих від розгулу стихії, за приблизними підрахунками, досягла 1,95 млн. осіб.