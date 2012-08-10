На Сідней та його околиці обрушився потужний ураган

Ураган обрушився сьогодні на найбільше місто Австралії Сідней і його околиці.

Метеорологи попередили про те, що швидкість вітру в найближчі години може досягти 100 км за годину, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Понад 3800 будинків у північних і південно-західних районах і передмістях Сіднея залишилися без світла в результаті обриву ліній електропередачі.

Рятувальні служби штату Новий Південний Уельс закликали жителів міста прибрати з дворів і з балконів меблі або добре їх закріпити, а також, якщо це можливо, залишати автомобілі в гаражах.

За прогнозами синоптиків, швидкість вітру знизиться під ранок суботи.