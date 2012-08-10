На горі Афон спалахнула лісова пожежа

Велика лісова пожежа спалахнула на горі Афон у Греції, де вже близько тисячі років існує спільнота православних монастирів, повідомляє РІА «Новости».

За словами представника пожежної охорони Греції, вогонь лютує на кордоні Афону з містечком Уранополіс, де раніше були евакуйовані люди з будинків і готелів.

"Пожежу гасять більш як 90 пожежників на 40 машинах та 40 осіб з піших допоміжних підрозділів, а також армія і добровольці - досить великі сили. Вогонь не загрожує безпосередньо монастирям і будинкам, постраждалих немає. З першими променями сонця в повітря знову підніметься пожежна авіація", - сказала співрозмовниця агентства.

Пожежна охорона поки що не має даних про те, яку площу лісу знищила пожежа. В результаті іншої великої пожежі в області Аркадія за останні два дні згоріли не менш як 2,7 тис гектарів лісу.