Росією шириться африканська чума свиней

У регіонах Російської Федерації продовжують фіксувати спалахи африканської чуми свиней (АЧС).

Як повідомили УНІАН у Федеральній службі з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд), нові спалахи зафіксовано у Тверській області і на Кубані.

«При дослідженні у Всеросійському науково-дослідному інституті ветеринарної вірусології і мікробіології проб патологічного матеріалу, відібраного від свиней, що загинули внаслідок падежу в одному із селянсько-фермерських господарств у селі Мішутіно Торжоцького району Тверської області, виділено генетичний матеріал вірусу африканської чуми свиней», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, при дослідженні в Кропоткінській крайовій ветеринарній лабораторії проб патологічного матеріалу, відібраного від свиней, що загинули внаслідок падежу на свинотоварній фермі № 1 ТОВ «НАТ», Тимашевського району Краснодарського краю, виділено генетичний матеріал вірусу африканської чуми свиней.

На момент спалаху інфекції на фермі було 2 813 свиней.

Водночас, при дослідженні в Кропоткінській крайовій ветеринарній лабораторії проб патологічного матеріалу, відібраного від свиней, що загинули внаслідок падежу на свинофермах ТОВ «Нові аграрні технології», Тимашевського району і ВАТ «МОК Братковський» Коренівського району Краснодарського краю, виділено генетичний матеріал вірусу африканської чуми свиней. На момент виникнення захворювання в ТОВ «Нові аграрні технології» було 2 000 свиней різних статевовікових груп, у Тимашевському районі було близько 8 000 свиней, з них понад 5 500 голів - в особистих підсобних господарствах. У ВАТ «МОК Братковський» було 2 071 свиня, в Коренівському районі – близько 18 500 голів. ТОВ «Нові аграрні технології» розташоване за 10 км, а ВАТ «МОК Братковський» – за 15 км від найближчого активного осередку захворювання – ТОВ АПК «Кубань-Люкс» Коренівського району. Здійснюються заходи щодо локалізації і недопущення подальшого поширення інфекції.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня в Краснодарському краю Росії оголошено режим надзвичайної ситуації у зв`язку із спалахом африканської чуми свиней (АЧС).

Україна раніше заборонила експорт свиней і продукції з них із Запорізької області у зв`язку із спалахом на території області африканської чуми свиней.

Ймовірним джерелом інфекції могло бути завезення відпочиваючими з Російської Федерації збудника хвороби з харчовими продуктами тваринного походження.

В осередку виникнення хвороби здійснюються оперативні ветеринарно-санітарні заходи.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіноне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів`я свиней, які захворіли, гине.