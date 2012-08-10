Сильні зливи зруйнували 36 метрів Великої Китайської стіни

36 метрів мурованої кладки Великої Китайської стіни розвалилося через проливні дощі.

Як повідомляє ІТАР-ТАРС, потоки води розмили фундамент, що привело до обвалення фрагмента всесвітньо відомої споруди, закладеної в XIV столітті.

Наразі фахівці розчистили його від кам`яних уламків і продовжують укріплювати підмурівок інших секцій стіни, на яких з`явилися тріщини.

Велика Китайська стіна була збудована в період правління династії Мін.

Китайська влада заявила, що проливні дощі і повені в Пекіні і провінції Хебей вже стали причиною загибелі 112 людей. Крім того, стихія загрожує культурній спадщині країни. Вже пошкоджено сховище національного музею в Пекіні.