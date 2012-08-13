В Ірані припинили пошуки тих, хто міг вижити внаслідок землетрусу

Сохранить Іранські рятувальники припинили пошуки тих, хто міг вижити в результаті землетрусу на північному заході країни.

Про це, як передає Lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse, в ефірі державного телебачення заявив міністр внутрішніх справ Хоссейн Кадамі.

«В жодному селі під завалами не залишилося людей, і вся необхідна допомога зараз розподіляється», - наводить агентство слова чиновника, відповідального за дії в надзвичайних ситуаціях. За офіційними даними, в результаті землетрусу загинули 227 осіб (спочатку повідомлялося про 250 жертв).

Як зазначає AFP, більшість з них - жінки і діти, оскільки під час підземних поштовхів чоловіки працювали в полях. Найбільше від землетрусу постраждали села на північному сході Ірану, тоді як Табріз, найбільше місто в регіоні, стихійне лихо майже не зачепило. Деякі села - всього землетрус торкнувся 110 поселень – зруйновано вщент. Від землетрусу постраждали більше двох тисяч людей. Близько 16 тисяч іранців позбулися своїх будинків. Їм надали намети, ковдри, їжу, воду і медичну допомогу. Недалеко від міста Варзакан, яке також постраждало від поштовхів, встановили польовий госпіталь, передає "Аль-Джазіра". Два землетруси - магнітудою 6,4 і 6,3 (за даними геологічної служби США) - сталися вдень у суботу, 12 серпня, з різницею в 11 хвилин. За ними відбулися понад 50 афтершоків. Іран вважається сейсмологічно небезпечною зоною. Найбільш руйнівні землетруси відбулися в цій країні в 2003 і 1990 роках. Їх жертвами стали, відповідно, 31 і 37 тисяч осіб.

