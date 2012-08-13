У Китаї стався землетрус магнітудою 6,3
11:12, 13 серпня 2012Зарубіжні новини
0
Даних про жертви поки не надходило
Землетрус магнітудою 6,3 стався сьогодні в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі Китаю на північному заході країни, повідомляє сайт Геологічної служби США.
Підземні поштовхи були зафіксовані на глибині 9,7 кілометра за 282 кілометри від міста Хотан, передає РІА «Новости».
Даних про жертви і руйнування поки що не надходило.
Сіньцзян-Уйгурський автономний район є одним з найнебезпечніших у КНР.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter