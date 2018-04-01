З`їдаючи жменьку горіхів щодня, ви матимете чудовий колір обличчя

Чи знаєте ви, що блискуче волосся можна отримати за допомогою дієт, а не тільки завдяки правильно підібраному шампуню? Багато хто і не здогадується, що ламке волосся або червоні очі можуть бути наслідком нераціонального харчування.

СЛАБКЕ ВОЛОССЯ. В організмі не вистачає: білка, фолієвої кислоти, вітамінів B6 і B12, вітаміну C, води. Ці нутрієнти забезпечать прилив крові, який доставить до шкіри голови і волосяних цибулин рятівний кисень. Нестача цих нутрієнтів зумовлює зменшення кількості еритроцитів, що переносять кисень, і клітини шкіри та волосяні фолікули "задихаються". Вітамін C сприяє росту волосся; його нестача призводить до того, що волосся тоншає, сплутується і січеться.

Вживайте щодня шпинат, листковий салат (це хороші джерела заліза і фолієвої кислоти), фрукти, що містять вітамін C. Щодня випивайте щонайменше вісім склянок води, а при регулярних фізичних вправах можна і більше.

ЛАМКІ НІГТІ. Не вистачає білка, вітамінів Е, К і С, заліза, селену, цинку. Для нормального росту нігтів потрібна нормальна циркуляція крові і достатній прилив живильних речовин, які постачаються кров`ю до ногтевої пластинки. Їх дефіцит виявляється у слабких нігтях, що погано ростуть.

Вживайте цільнозерновий хліб. З`їдайте за день щонайменше п`ять свіжих фруктів і овочів, а також продукти, багаті на залізо.

ТЬМЯНА ШКІРА ОБЛИЧЧЯ - ознака нестачі білка, фолієвої кислоти та інших вітамінів групи В, міді, заліза, води. Стан шкіри залежить від мікроциркуляції крові: від безперебійного постачання киснем та нутрієнтами і своєчасного знешкодження відходів життєдіяльності клітин. На стані шкіри відбивається нерегулярне і недостатнє постачання одного або кількох з вищезазначених нутрієнтів, зневоднення і накопичення шлаків у ній.

Не забувайте про щоденне вживання цільнозернового хліба і злакових, фруктів і овочів, продуктів, багатих на залізо, а особливо волоських горіхів і достатньої кількості води.

ШКІРА МЛЯВА, ВІД НАЙМЕНШИХ УДАРІВ З`ЯВЛЯЮТЬСЯ СИНЦІ - НЕ ВИСТАЧАЄ АНТИОКСИДАНТІВ: ВІТАМІНІВ С І Е, БЕТА-КАРОТИНУ, СЕЛЕНУ. Ці нутрієнти сповільнюють старіння за допомогою блокування вільних радикалів. Вітамін C також необхідний для синтезу колагену - своєрідного клею, що прикріпляє клітини одну до одної. Низький вміст колагену в шкірі призводить до частого утворення синців, втрати еластичності шкіри, повільного загоєння ранок і недостатнього утворення шкірної "змазки".

Слід ввести до раціону апельсиновий сік, двічі на день їсти продукти, багаті на вітамін С. Потужним джерелом бета-каротину є шпинат (варто додавати його у яєчню) та морква.

Ольга Пащенко