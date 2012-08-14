За Брейвіка обіцяють мститися "лицарі-тамплієри"

Ряд норвезьких політиків одержали листи з погрозами розправи у випадку, якщо з терориста Андерса Брейвіка не знімуть всіх обвинувачень.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на телекомпанію НРК, послання були розіслані електронною поштою. Відправники стверджують, що є членами одного з осередків ордену "лицарів-тамплієрів" - терористичної організації, про яку А.Брейвік розповів у своєму "маніфесті" і до якої себе зараховує. При цьому реальних доказів її існування в ході розслідування справи про подвійний теракт у Норвегії виявлено не було.

У листах, зокрема, наголошується, що "ймовірне визнання Брейвіка неосудним робить смерть тих, хто загинув від його "меча", марною". Невідомі називають терориста своїм "предводителем", вимагають звільнити його, тому що "його вчинок був єдиним можливим варіантом дій у війні" проти мультикультуралізму.

Інцидент з посланнями розслідує норвезька служба розвідки.

При цьому, на думку адвоката А.Брейвіка - Гейра Ліппестада, якби дані про наявність організацій ордену "лицарів-тамплієрів" підтвердилися, це серйозно вплинуло б на вирішення питання про осудність терориста і на вирок, який оголосять 24 серпня.

В результаті подвійного теракту, вчиненого А.Брейвіком 22 липня 2011 року в урядовому кварталі Осло і молодіжному таборі Норвезької робочої партії на острові Утейя, загинуло 77 людей. Вирок терористові буде винесено 24 серпня.