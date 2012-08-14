Слухати музику під час грози небезпечно

Канадські лікарі заявляють, що прослуховування плеєра під час грози може бути вельми небезпечно для здоров`я.

Вони повідомляють, що під час негоди це може викликати опіки і впливати на слух. Лікарі наводять приклад пацієнта, в якого влучила блискавка в той момент, коли він слухав iPod. У чоловіка, що здійснював пробіжку під час грози, сильно обгорілі груди і нога, до якої був прикріплений плеєр. І медики заявляють, що провідниками електрики в цьому випадку послужили металеві навушники і піт людини.

Також у пацієнта перелом щелепи. Лікарі припускають, що це трапилося в результаті різкого скорочення м`язів, яке виникло тоді, коли струм електрики через навушники призвів до того, що повітря у вушних раковинах нагрілося і фактично вибухнуло, через що у чоловіка лопнули барабанні перетинки. В даний момент слух пацієнта не є нормальним навіть на 50%.

Медики повідомляють, що це вже не перший випадок, коли людина з портативним плеєром в результаті удару блискавки переносить набагато більші травми, ніж якби була без електронних пристроїв.

Зазначимо, що електронні пристрої самі по собі блискавку не притягають. Але, на думку фахівців, в таких комбінаціях, - піт і метал, можуть призвести до пошкоджень організму.

BBCrussian.com