Чому трудоголіки хворіють частіше

При цьому ймовірність отримати виробничу травму у людей, які перевтомлюються, зростає на 60%. Крім того, серйозна небезпека загрожує серцю — найуразливішому органу.

Трудоголікам загрожують й інші, пов`язані із стресом, наприклад, виразки, гіпертонія. — близько третини керівників страждають на серцево-судинні захворювання.

Жінки, які зі шкільної парти прагнуть бути першими у всьому, що рано досягають кар`єрних успіхів, значно частіше піддаються ускладненням, пов’язаними з вагітністю і пологами. Вони гостріше переносять післяпологову депресію і схильні до запальних захворювань внутрішніх органів. Причини? По-перше, стрес — неминучий супутник жінки, що активно просувається службовими сходами. По-друге, ендокринні порушення, до яких може призвести постійна нервова напруга і відсутність повноцінного відпочинку. Все частіше можна почути думку: що жінка успішніша, то вищий ризик щодо проблем гормонального характеру.

Наслідки цього — найрізноманітніші: втрата привабливості (сірий колір обличчя і тьмяне волосся, ламкі нігті, збільшення маси тіла), психічні порушення. Особливу тривогу викликають молоді жінки, які ще не мають дітей. Якщо в організмі спостерігається гормональний дисбаланс, зачаття дитини може викликати труднощів.

Трудоголіки страждають на синдром емоційного згорання. Енергійний трудоголік раптом починає відчувати втому і роздратування, сама думка про роботу викликає негатив. Це одна з професійних хвороб всіх, хто працює з людьми: вчителів, менеджерів, лікарів, журналістів, бізнесменів, політиків. Синдром розвивається поступово. Спочатку зникає радість життя, все здається сірим і безрадісним. Потім людину охоплює роздратування. Після цього різко падає інтерес до роботи, що призводить до неприємностей. У людини все всередині ніби вигоряє, він стає непрацездатним і повністю «вимкненим» з життя.

Тому вміння відпочивати і повністю відключатися від робочих справ психологи вважають одним з головних показників здорового життя.

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