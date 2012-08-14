Кому не можна їсти дині

Відкрився динний сезон. Жовтими запашними динями прилавки просто завалені. Але разом з тим почастішали і випадки харчових отруєнь. І зовсім не тому, що з динями щось не так. Річ у тому, що багато хто просто не вміє правильно їсти диню.

Через те, що в дині маса клітковини, вона вважається важким продуктом, і вживати її потрібно між основними прийомами їжі (за 2 години або через 2 години після їжі), інакше буде відчуття важкості в шлунку. Якщо змішати диню з алкоголем, ви гарантовано одержите тривале послаблення. З цієї ж причини її не можна запивати холодною водою і особливо кислим молоком, кефіром і йогуртом.

Диня протипоказана годуючим матерям (може викликати у малюка важкі розлади травлення), при цукровому діабеті, виразковій хворобі шлунку і 12-перстої кишки. Ну і, звичайно ж, не варто посилювати динею ситуацію при кишкових розладах.