Ознаки стиглої дині
09:16, 15 серпня 2012Зарубіжні новини
0
Звертайте уваги на аромат та м`якість
1. М`якість. Помацайте цей «м`ячик», він повинен бути м`яким. Під час дозрівання плодів протопектин, що додає оболонкам клітин жорсткості, перетворюється на пектин, який розпушує м`якоть, робить її ніжною.
2. Аромат. Що достигліша диня, то більше в ній накопичується ароматичних речовин. Доспіла диня буквально пахне. Запах, який вона виділяє, - суміш запахів ананаса, ванілі, груші.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter