Ознаки стиглої дині

1. М`якість. Помацайте цей «м`ячик», він повинен бути м`яким. Під час дозрівання плодів протопектин, що додає оболонкам клітин жорсткості, перетворюється на пектин, який розпушує м`якоть, робить її ніжною.

2. Аромат. Що достигліша диня, то більше в ній накопичується ароматичних речовин. Доспіла диня буквально пахне. Запах, який вона виділяє, - суміш запахів ананаса, ванілі, груші.