Для чого організму вітамін В

Вітамін В1. Шукай його у пророслих зернах, горіхах, висівках і бобах, а також в шипшині, буряку і моркві. Простіше сказати, в чому його немає, проте людині, зазвичай, його не вистачає.

Вітамін В5 потрібний для тонусу, високої концентрації уваги. Знайти його можна в яйцях, печінці, нирках, рибі, м`ясі, бобових і молочних продуктах.

Вітамін В6, стимулює інтелектуальну діяльність, його стратегічна кількість міститься в зернових, фундуку і волоських горіхах, в полуниці і апельсинах, а також в рибі, яйцях і м`ясних продуктах.

Вітамін В12 необхідний для боротьби зі втомою. Міститься тільки в продуктах тваринного походження: рибі і морепродуктах, м`ясі і молочних продуктах.

Вітамін С просто незамінний. Міститься в цитрусових, плодах шипшини (там просто величезна його концентрація), горобині, червоному перці, помідорах, моркві.

Вітамін Е ми одержуємо з нерафінованим маслом, паростками пшениці, горіхами, бобами і яйцями. Це потужний антиоксидант, що перешкоджає ушкодженню клітин мозку.