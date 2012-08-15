У Росії від величезного града постраждала 21 людина
09:52, 15 серпня 2012Зарубіжні новини
0
5 см у діаметрі
У російських містах Междуреченську і Мискі Кемеровської області від крупного граду постраждала 21 людина, також пошкоджено більш як 60 автомобілів.
Про це кореспондентові УНІАН в РФ повідомили в обласному управлінні МНС.
«За медичною допомогою звернулася 21 людина (госпіталізованих немає). Надійшло більш як 60 заяв громадян про пошкодження автомобілів, які зберігаються на відкритих стоянках», - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що град сягав 5 сантиметрів у діаметрі.
Збитки від стихії уточнюються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter