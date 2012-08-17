Землетрус магнітудою 4,9 стався в Японії
09:17, 17 серпня 2012Зарубіжні новини
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Оголошувалася загроза цунамі
Землетрус магнітудою 4,9 стався сьогодні на півдні Японії.
Про це передає ІТАР-ТАСС.
Даних про потерпілих і руйнування не надходило. Національне метеорологічне управління Японії оголосило про загрозу цунамі, проте через кілька хвилин відкликало попередження.
Епіцентр землетрусу розміщується в Східно-Китайському морі поблизу узбережжя префектури Кумамото (острів Кюсю), а осередок залягав практично під поверхнею морського дна. Підземні поштовхи відчули жителі семи префектур Японії.
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