У країнах, що розвиваються, стрімко збільшується кількість курців
Результати дослідження
У країнах, що розвиваються, стрімко збільшується кількість курців.
Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в медичному журналі Lancet, передає російська служба Бі-Бі-Сі.
Різко збільшилася й кількість жінок, що палили, свідчать опитування в 16 країнах, загальне населення яких становить 3 млрд осіб.
Люди в країнах, що розвиваються, рідко кидають палити, а політика боротьби з курінням у багатьох країнах виявилася неефективною, наголошується в дослідженні.
Наслідки куріння є причиною більшості смертей у багатих країнах, аніж в тих, що розвиваються. Але в міру того, як відсоток курців у розвинених країнах знижується, ситуація змінюватиметься, попереджають учені.
Росія займає перше місце у списку країн з найбільшою часткою курців, далі йдуть Туреччина, Польща, Філіппіни і Китай.