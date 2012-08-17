У країнах, що розвиваються, стрімко збільшується кількість курців.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в медичному журналі Lancet, передає російська служба Бі-Бі-Сі.

Різко збільшилася й кількість жінок, що палили, свідчать опитування в 16 країнах, загальне населення яких становить 3 млрд осіб.

Люди в країнах, що розвиваються, рідко кидають палити, а політика боротьби з курінням у багатьох країнах виявилася неефективною, наголошується в дослідженні.

Наслідки куріння є причиною більшості смертей у багатих країнах, аніж в тих, що розвиваються. Але в міру того, як відсоток курців у розвинених країнах знижується, ситуація змінюватиметься, попереджають учені.

Росія займає перше місце у списку країн з найбільшою часткою курців, далі йдуть Туреччина, Польща, Філіппіни і Китай.