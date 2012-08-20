У Росії - новий спалах африканської чуми свиней

У Краснодарському краї Росії зафіксовано новий спалах африканської чуми свиней (АЧС).

Про це УНІАН повідомили у Федеральній службі з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд).

«У неблагополучному щодо африканської чуми свиней Краснодарському краї захворювання продовжує поширюватися серед домашніх свиней. Чергове вогнище АЧС зареєстровано в Брюховецькому районі», - йдеться в повідомленні.

Спалах стався серед домашніх свиней на фермі, що належить свинарному підприємству ТОВ «Реуцький», розташованому за 30 км від найближчого осередку захворювання, — свинотоварної ферми «Русь» Кореновського району Краснодарського краю. На момент спалаху в господарстві утримувалося 7546 свиней різних статевовікових груп. Загалом у Брюховецькому районі утримується більш як 24 тисяч свиней, з них понад 23 тисячі голів у громадських господарствах, близько 1200 голів - в особистих підсобних господарствах. В осередку захворювання вживаються заходи щодо локалізації і недопущення подальшого поширення інфекції.

Загалом у краї у 2012 році зареєстровано 20 неблагополучних пунктів і 2 інфікованих об`єкти серед домашніх свиней і один неблагополучний пункт серед диких кабанів.

Заступник керівника Россільгоспнагляду, головний ветеринарний інспектор Росії Євген Непоклонов повідомив, що склалася ситуація, яка загрожує подальшим поширенням захворювання в Центральному і Північно-Західному федеральних округах.

Він також звернув увагу на випадки приховування падежу свиней, зокрема, в Ростовській області. Він нагадав про те, що приховування випадків падежу домашніх свиней на Кубані призвело до поширення захворювання серед диких кабанів у плавнях Астраханської і Волгоградської областей і його занесення на територію Ростовської області. При цьому прямі втрати виробників свинини трансформуються у втрати ринків і серйозні соціальні витрати.

Кажучи про невідкладні завдання, що стоять перед керівництвом і державними ветеринарними службами Ярославської і Ростовської областей, Є.Непоклонов особливо наголосив на необхідності проведення депопуляції кабанів, виявлення випадків приховування падежу свиней, проведення перевірок організацій громадського харчування, боротьби з неконтрольованими звалищами, незаконним оборотом піднаглядної продукції, налагодження системи безпечної утилізації біологічних матеріалів.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня нові спалахи африканської чуми свиней були зафіксовані в чотирьох регіонах Росії – Ярославській, Тверській, Ростовській областях і Краснодарському краї.