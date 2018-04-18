Як правильно вибрати зубну пасту і щітку

Погодьтесь, не дуже хочеться спілкуватись з людиною, у якої неприємний запах із рота. Дехто намагається його освіжити жуйкою або ополіскувачами. Проте це короткочасний, можна сказати миттєвий ефект, який не розв`язує саму проблему. А проблема неприємного запаху, як стверджують стоматологи, існує у кожного другого українця.

У деяких випадках це може бути спричинено серйозними захворюваннями шлунка або печінки, але зазвичай запах із рота - наслідки неякісної гігієни ротової порожнини. Основним, що забезпечує свіжість подиху, є зубна паста, а допоміжними засобами можуть бути ополіскувач та жувальна гумка.

Сьогодні на українських ринках представлений широкий вибір зубних паст, які забезпечують гігієнічний та лікувально-профілактичний догляд за ротовою порожниною. Розібратись у такому різноманітті вам допоможе лікар-стоматолог, доцент Інституту стоматології КМАПО, кандидат медичних наук Ірина МАЗУР.

Перед тим як купити зубну пасту, не зайвим було б прочитати анотацію до неї, де вказані всі відповідні характеристики. Наприклад, людям із захворюваннями тканин пародонта (гінгівіти, пародонтити, кровоточивість ясен) рекомендується користуватись пастою, у складі якої є протизапальні препарати, екстракти лікарських рослин, мікроелементи та різноманітні біологічно-активні добавки.

Для профілактики та лікування гінгівіту до складу зубних паст вводять триклозан - надзвичайно ефективний протизапальний та антибактеріальний препарат. Закордонні дослідження довели, що серед тих пацієнтів, які користувались зубною пастою з триклозаном, значно зменшились показники гінгівіту і утворення зубної бляшки (твердого нальоту на зубах), а також не виявлено жодних побічних ефектів щодо тканин зубів, мікрофлори та слизової оболонки ротової порожнини. А наявність у складі зубної пасти такої речовини, як кополімери подовжує антибактеріальну дію триклозану, чим запобігає утворенню зубного нальоту протягом тривалого часу.

Справа в тому, що застосування зубних паст із триклозаном і кополімером сприяє пригніченню життєдіяльності бактерій зубної бляшки протягом 12 годин після чистки зубів. Результати тривалих клінічних спостережень показали, що яскраво виражену протиналітну та протизапальну дію має паста Colgate Total, ЇЇ регулярне використання забезпечує профілактику захворювань пародонти та зменшує можливість загострення патологічних процесів.

Для забезпечення антибактеріального ефекту у деякі зубні пасти, наприклад "Лакалут актив", додають лактат цинку, оскільки стоматологами доведено його негативний вплив на патогенні мікроорганізми.

При захворюваннях ясен рекомендується застосовувати зубні пасти на основі лікарських рослин, фітонцидів. Наприклад, пасти "Colgatе Herbal", "Blend-a-med aktiv+Herbal" забезпечують гарний лікувальний ефект, усувають неприємний запах з рота, знижують інтенсивність запалення ясен та кровоточивість.

Починаючи з 60-х років, до складу зубних паст додають пірофосфати. Дослідження закордонних стоматологів відзначили потужний вплив пірофосфатів на процес демінералізації зубного каменя та запобігання зубних відкладень.

Також важливим елементом, який входить до складу багатьох зубних паст, є фтор та його сполучення. Препарати фтору забезпечують не лише протикаріозний ефект, а й впливають на мікробну бляшку: фтор інтенсивно накопичується у м`якому зубному нальоті і негативно діє на метаболічні процеси у клітинах мікроорганізмів. Часто після зняття стоматологами зубних відкладень пацієнти скаржаться на підвищену чутливість шийок зубів (нижніх частин зуба, що межує з яснами). Застосування зубних паст "Лакалут флюор" та "Лакалут сенсетив" із фтором, а також "Лакалут сенсодин" зі стронцієм зменшує неприємні відчуття під час чистки зубів, знижує підвищену чутливість зубів на холод та доторки. Варто враховувати, що фтор є подразником слизової оболонки шлунка і може спричинити рвотний рефлекс, тому, купуючи зубну пасту для дітей, слід вибирати ту, яка має низький вміст фтору, оскільки маленькі діти можуть її проковтнути. Спеціальні дитячі пасти зазвичай враховують такі нюанси.

Для підсилення дії зубної пасти та запобігання розвитку карієсу стоматологи радять користуватись зубними ополіскувачами, що містять фтор. Можна відзначити, що німецька фірма "VOCO", пропонує споживачам дуже якісну продукцію під назвою "Профлюорид": в асортименті є як ополіскувачі, так і гелі - їх треба нанести на зубну щітку, рівномірно розподілити по всій поверхні зубів і через 1-2 хвилини змити.

Щоб зменшити ризик запальних процесів, особливо за наявності виразок у ротовій порожнині, кровоточивості ясен та неприємного запаху з рота, рекомендується використовувати ополіскувач "Гівалекс". Фірма "Oral-B" також пропонує серію ополіскувачів, що мають протизапальний та дезодоруючий ефект і запобігають розвитку гінгівіту та пародонтиту.

Те, що зуби потрібно чистити після кожного прийому їжі - повинен знати кожен школяр. Але іноді це зробити дуже проблематично, тож на допомогу прийде жувальна гумка. Вона ефективно очищує зуби від залишків їжі, запобігає утворенню мікробної бляшки, запальних процесів у тканинах пародонта і розвиток карієсу. Крім того, використання гумки посилює основні фізіологічні процеси жування, такі як слиновиділення, самоочищення ротової порожнини, забезпечення адекватного навантаження на зубно-щелепну систему, рефлекторне включення у процес травлення всіх органів і залоз шлунково-кишкового тракту. А додавання до складу деяких жувальних гумок ксиліту надає їм не лише приємного смаку, а й блокує кислотоутворення мікроорганізмами зубної бляшки, тобто запобігає карієсу. Ментолові добавки освіжають ротову порожнину та усувають неприємний запах.

Недостатньо ретельний догляд за ротовою порожниною призводить до накопичення м`якого, а згодом і твердого зубного нальоту, що пошкоджує тканини ясен, провокує запальний процес, сприяє розвитку гінгівіту, пародонтиту та інших стоматологічних захворювань.

Лікарі Інституту стоматології КМАПО внаслідок клінічних спостережень та опитування встановили невідповідність між суб`єктивною оцінкою пацієнтами власних гігієнічних заходів і стану ротової порожнини та їх об`єктивними показниками. Більшість із нас вважає, що правильно чистить зуби та доглядає за порожниною рота, проте задовільна гігієна спостерігається лише у 10-30% чоловіків та 20-50% жінок. З віком показники гігієни ще погіршуються, що пов`язане, з одного боку, з ослабленням організму в цілому та тканин пародонта зокрема, а з іншого - зі стереотипом чищення зубів, коли зони максимального накопичення зубного нальоту залишаються неочищеними. Більшість людей і досі чистить зуби так, як навчили їх ще у дитинстві. Проте, якщо дітям достатньо почистити зубки звичайною щіткою зранку та ввечері, то з віком вимоги щодо догляду за ротовою порожниною зростають.

Отже, для підтримання належної гігієни рота важливо правильно вибрати зубну щітку - відповідно до розмірів щелеп. Рекомендується надавати перевагу зубним щіткам зі штучною щетиною, кінчики якої спеціально оброблені: закруглені кінці щетинок не травмують ясна та тверді тканини зуба. Для механічного чищення ефективними є зубні щітки, щетинки яких мають різну довжину. Наприклад, Colgate Total, Orаl-B Exсееd. Їхні короткі щетинки очищують поверхню зубів, середні вичищають міжзубні проміжки, а довгі чистять ясенну борозну та масажують ясна.

У період загострення стоматологічних захворювань рекомендується користуватись щіткою з м`якою щетиною, а в період стабілізації патологічного процесу використовувати щетину середньої жорсткості.

Для кращого очищення жувальних зубів необхідно, щоб голівка щітки була розташована під кутом 45°.

Як бачимо, особливості форми та конфігурації щітки, довжина та розташування щетини безпосередньо впливають на ефективність видалення зубного нальоту та профілактику запальних процесів на яснах.

Проте звичайна зубна щітка виявляється нездатною впоратись із зубним нальотом у зонах його максимального накопичення та малодоступних для очищення. Для цього краще користуватися зубочистками, флосами (спеціальними нитками) та інтердентальними міжзубними щіточками.

Використання зубочисток і флосів допомагає лише частково прибрати залишки їжі та м`який наліт між зубами.

Але найефективніше очищення міжзубних проміжків забезпечується інтердентальними зубними щітками. Залежно від того, наскільки великими є проміжки між зубами, стоматолог може порекомендувати певний розмір інтердентальної щітки. Зазвичай її достатньо вмочити у зубну пасту, але людям з активними процесами формування зубного нальоту рекомендується обробляти щітку спеціальним розчином. Спочатку може бути посилена кровоточивість ясен та незначний біль під час чищення, проте ці симптоми дуже швидко минають. Стоматологічні дослідження показали, що у тих, хто регулярно користувався інтердентальними щітками, відзначається значне зниження інтенсивності розвитку гінгівіту та утворення зубних каменів.

Отже, щоденний ритуал чищення зубів зранку та ввечері має обов`язково включати використання як звичайної зубної щітки, так і видалення зубного нальоту за допомогою флосів та інтердентальної щітки. Завершити процедуру можна спеціальним зубним ополіскувачем. І пам`ятайте, що чищення зубів - не машинальний процес, а справжнє мистецтво, результатом якого має бути гарна усмішка та свіжість подиху.

УСІ СТОМАТОЛОГІЧНІ МАТЕРІАЛИ Є БЕЗПЕЧНИМИ

У сучасній стоматології для протезування використовуються лише чисті природні метали: кераміка, сплави золота. Всі матеріали, перш ніж використовуватись на практиці, мають пройти токсикологічний контроль.

Матеріалів для пломбування на сьогодні є надзвичайно багато, в основному їх можна розділити на дві групи: фотополімерні та хімічні. Найбільш досконалими є фотополімерні матеріали, вони досліджуються та впроваджуються в практику в усіх високорозвинених країнах Заходу, виготовляються німецькими, американськими та англійськими фірмами. Проте менш розвинені країни не завжди можуть дозволити собі користуватись такими високоякісними матеріалами, тому у них існує попит на хімічні матеріали для пломбування, які зазвичай випускають в Китаї, Мексиці і не дуже високої якості. Але якщо порівняти склад хімічних композитів, які були 10-15 років тому, із теперішніми, то різниця є значною.

Екологічні характеристики сучасних хімічних матеріалів відповідають нормам. Останнім часом за кордоном ведуться дискусії та дослідження щодо використання такого матеріалу, як амальгама. Матеріал досить якісний, пломби з нього тримались довго, але з часом мінявся їх колір. Зважаючи на це, деякі вчені доводять, що амальгама містить ртуть, часточки якої поступово виділяються в організм і негативно впливають на нього: випадає волосся, порушуються статеві функції у чоловіків тощо.

Протипоказань на жодні матеріали для людей із зазначеними в листі хворобами бути не може. Інша справа, якщо ви маєте таке проблемне захворювання, як пародонтит, коли у пародонтальних кишенях локалізуються шкідливі мікроорганізми, і якщо його не лікувати, то можна посилити виразкову хворобу шлунка.

Усі сучасні матеріали для пломбування та протезування зубів не вважаються шкідливими для організму, оскільки, перш ніж використовувати в медицині, їх спеціально перевіряють на токсичність.

НАЙМІЦНІША ЕМАЛЬ – ЖОВТУВАТОГО КОЛЬОРУ

Мабуть, кожна людина мріє мати сліпучо-білу посмішку. Але найміцніша зубна емаль - жовтуватого кольору. Тому не варто впадати в розпач, якщо ваші зуби від природи не білосніжні, зате міцні. А от щоб вони завжди були здоровими, треба дотримуватись кількох простих правил.

Після кожного прийому їжі обов`язково чистити зуби, а якщо немає такої можливості, то, принаймні, виполіскувати рот. Щітка повинна бути не надто жорсткою, щоб не стирати зубну емаль.

Техніка чищення зубів має відповідати їх розташуванню (верхню щелепу чистити зверху вниз, нижню - знизу вверх), оскільки неправильні рухи завдають травми м`яким тканинам ротової порожнини і можуть спричиняти такі захворювання, як попеліт, гінгівіт, кровоточивість ясен.

Чистити зуби рекомендується не менше 6 хвилин - по 3 хвилини на кожну щелепу.

Обов`язково треба використовувати міжзубні щіточки або загострені дерев`яні палички, щоб видалити всі залишки їжі між зубами.

Дітям починати чистити зуби щіткою треба приблизно з 2 років. Щоб зацікавити дитину в цьому процесі, варто вибирати зубну пасту приємну на смак і оригінальну щіточку з іграшками. При цьому обов`язково, щоб хтось із батьків стояв поруч і сам чистив зуби, а дитина його копіювала.

Основна функція зубів - жувальна, тому половину раціону має становити тверда і соковита їжа. Не варто захоплюватись стравами з рубленого м`яса, пюре або натертими на терку фруктами чи овочами.

Після обіду чи вечері дуже добре з`їсти соковите яблуко або морквину, бо їхній сік у поєднанні зі слиною виконує очищаючу дію. Взагалі, у слині міститься багато захисних ферментів, які розчиняють залишки їжі на зубах і негативно впливають на мікроби.

Людям із гастроентерологічними захворюваннями, слина яких містить шкідливі ферменти, треба якомога частіше чистити зуби і особливо стежити за гігієною ротової порожнини. Помилковою є думка, що після прийому міцного чаю, кави чи соку не можна чистити зуби, бо нібито розм`якшується зубна емаль. Все якраз навпаки: на зубах протягом дня накопичується м`який наліт, який від вживання кави чи міцного чаю темніє і його слід знімати за допомогою щітки. Якщо немає можливості протягом дня почистити зуби чи прополоскати рот, можна користуватись жувальною гумкою без цукру. Вона прибере залишки їжі з зубів і освіжить ваш подих.

Юля Мартиненко