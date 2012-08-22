У Росії - нові вогнища африканської чуми свиней

У Краснодарському краю РФ зафіксовано два нові вогнища африканської чуми свиней (АЧС).

Про це УНІАН повідомили у Федеральній службі з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд).

«Обидва нові вогнища захворювання зареєстровано серед домашніх свиней у Темрюкському районі — на свинофермі ТОВ «Павлівська слобода» і в одному з особистих підсобних господарств», - говориться в повідомленні.

Повідомляється, що в «Павлівській слободі» утримувалося 22 свині, в особистому господарстві — 32. Всього в особистих підсобних господарствах Темрюкського району утримується 948 свиней. У вогнищах захворювання здійснюються заходи щодо локалізації і недопущення подальшого розповсюдження інфекції.

Цього року в Краснодарському краю зареєстровано 21 неблагополучний пункт, два інфіковані об`єкти серед домашніх свиней і один неблагополучний пункт серед диких кабанів.

Як повідомляв УНІАН, на нараді в Россільгоспнагляді під головуванням заступника керівника відомства, головного ветеринарного інспектора Росії Євгена Непоклонова 20 серпня йшлося про необхідність вжити термінових заходів з депопуляції диких кабанів, які є рознощиками африканської чуми свиней. При цьому наголошувалося, що подальше розповсюдження АЧС в дикій природі в Росії загрожує епізоотичній безпеці України, Білорусі та країн ЄС.

Африканська чума свиней – висококонтагіозно захворювання, що протікає в гострій формі, характеризується швидкою течією і великою смертністю тварин (98-100%). Засобів лікування і специфічної профілактики цієї хвороби немає.

Для людини африканська чума свиней небезпеки не представляє.