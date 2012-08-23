Жертвами повеней в Індії і Пакистані понад 40 людей

Жертвами повеней в Індії і Пакистані стали більш як 40 людей, передає Російська служба

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Щонайменше 20 осіб загинуло тільки в штаті Раджастан на півночі Індії під час найбільш сильних, на думку місцевих метеорологів, злив за останні 30 років.

Близько 200 тисяч людей змушені були покинути будинки через повені.

У Пакистані, за даними місцевої влади, загинули щонайменше 24 людини. Деякі з них виявилися похованими живими під руїнами своїх зруйнованих будинків.