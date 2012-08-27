Пасажирський автобус зіткнувся з цистерною: загинули 36 людей
11:20, 27 серпня 2012Зарубіжні новини
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Автокатастрофа у Китаї
На північному заході Китаю в автокатастрофі загинули 36 чоловік. Ще троє доставлені з пораненнями в лікарню.
Як повідомляє радіо «Свобода», в околицях міста Янань (провінція Шеньсі) на автотрасі зіткнулися пасажирський автобус і автоцистерна з метанолом. Обидві машини зайнялися.
Обставини аварії з`ясовуються.
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