Пасажирський автобус зіткнувся з цистерною: загинули 36 людей

11:20, 27 серпня 2012
Зарубіжні новини
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Автокатастрофа у Китаї

На північному заході Китаю в автокатастрофі загинули 36 чоловік. Ще троє доставлені з пораненнями в лікарню.

Як повідомляє радіо «Свобода», в околицях міста Янань (провінція Шеньсі) на автотрасі зіткнулися пасажирський автобус і автоцистерна з метанолом. Обидві машини зайнялися.

Обставини аварії з`ясовуються.

 

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