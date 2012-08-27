Пасажирський автобус зіткнувся з цистерною: загинули 36 людей

На північному заході Китаю в автокатастрофі загинули 36 чоловік. Ще троє доставлені з пораненнями в лікарню.

Як повідомляє радіо «Свобода», в околицях міста Янань (провінція Шеньсі) на автотрасі зіткнулися пасажирський автобус і автоцистерна з метанолом. Обидві машини зайнялися.

Обставини аварії з`ясовуються.