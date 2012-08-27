На змаганнях у Німеччині списом вбило суддю

На змаганнях з легкої атлетики в Німеччині в результаті влучення списа загинув суддя.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, за даними правоохоронних органів, інцидент стався в Дюссельдорфі на змаганнях серед молоді.

75-річний суддя вибіг у сектор для відмічання результату ще до того, як спис упав на землю. Спортивний снаряд в результаті влучення в чоловіка зачепив сонну артерію. Після надання першої допомоги він був госпіталізований у критичному стані. Сьогодні вночі чоловік помер.

У зв`язку з трагічним інцидентом змагання в Дюссельдорфі відмінили.