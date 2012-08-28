Як почуваються українці на заарештованому в Ізраїлі лайнері?

Стан здоров’я українців на заарештованому в Ізраїлі лайнері Venus залишається задовільним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр Дикусаров.

Він нагадав, що 15 серпня у порту Ашдод (Ізраїль) було накладено арешт на круїзний лайнер Venus (прапор Мальти), до складу екіпажу якого входять 340 осіб, серед яких 70 громадян України.

За інформацією Посольства України в Ізраїлі, лайнер було заарештовано за позовом екіпажу про виплату заборгованості із зарплати. На даний час захист прав та інтересів екіпажу судна забезпечує адвокат.

О.Дикусаров повідомив, що стан здоров’я членів екіпажу, зокрема, українців, є задовільним, на судні є достатня кількість питної води та продуктів харчування.

Посол України в Ізраїлі зустрівся з українськими громадянами, які перебувають на судні.

За попередньою інформацією, судове засідання за позовом має відбутися на початку вересня. Після рішення суду будуть зрозумілі подальші кроки, сказав речник МЗС.

