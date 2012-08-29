Кількість біженців із Сирії перевищило 200 тисяч - ООН

Загальна кількість сирійців, що втекли від громадянської війни до сусідніх країн, перевищила 200 тисяч чоловік.

Як передає Російська служба Бі-Бі-Сі, про це повідомляє агентство ООН у справах біженців.

За словами фахівців, ця цифра вже істотно перевищує прогнози, які надані на кінець року.

Найбільше біженців з Сирії приймає Туреччина – близько третини від загальної кількості. Десятки тисяч людей втекли до Лівану, Йорданії та Іраку.

Також наголошується, що лише за останній тиждень країну залишили близько 30 тисяч сирійців.

За даними ООН, ще близько півтора мільйона громадян Сирії перемістилися з небезпечних районів країни у менш небезпечні.

Як повідомляв УНІАН, конфлікт у Сирії триває з березня 2011 року. Його жертвами, за даними представників ООН, стали 17 тисяч чоловік. Західні країни і ряд арабських держав добиваються відставки Президента Башара Асада, вважаючи, що це зупинить насильство.

Росія і Китай, навпаки, побоюються, що зовнішнє втручання у справи Сирії і втрата державності призведуть до розростання конфлікту. Влада Сирії, у свою чергу, заявляє, що стикається з опором добре озброєних бойовиків, підтримка яким надається ззовні.