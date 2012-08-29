В Австралії хочуть заборонити продаж сигарет молоді

У Тасманії (штат Австралії) верхня палата парламенту збирається представити уряду законопроект, згідно з яким буде повністю заборонено продаж сигарет жителям острова, які народилися після 2000 року, повідомляє NEWru.com з посиланням на газету The Sydney Morning Gerald.

Ухвалення цього закону приведе до того, що після 2018 року особи, які досягли повноліття, не зможуть курити, на відміну від сьогодення, коли згідно із законом куріння дозволене всім, хто старший за 18 років.

Ініціатива була запропонована незалежним кандидатом Айвеном Діном. Він сподівається, що таким чином в Австралії з`явиться покоління людей, які не курять. Він визнає, що це не може статися воднораз, але час є. Разом з тим, за його словами, успіх його ініціативи залежатиме від залучення на свій бік не тільки самих молодих людей, а й виробників тютюну і компаній, що продають його.

Кожен четвертий житель Тасманії є курцем, у зв`язку з чим цей законопроект підтримав міністр охорони здоров`я Мішель О`бірн.