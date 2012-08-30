100-річний водій наїхав на групу дітей на тротуарі

У Лос-Анджелесі 100-річний водій при русі автомобіля заднім ходом наїхав на групу дітей на тротуарі, які зібралися біля кіоску з напоями і бутербродами.

Як повідомляє радіо «Свобода», четверо дітей перебувають з важкими травмами в лікарні, лікарі стверджують, що їхньому життю ніщо не загрожує. Ще п`ятеро дітей дістали травми меншої тяжкості.

Загалом на тротуарі було 11 людей. Інцидент стався поряд зі школою невдовзі після закінчення денних занять.

Поліція, яка прибула на місце події, встановила, що його винуватцем став місцевий житель на ім`я Престон Картер, якому 5 вересня виповнюється 101 рік. Він не заперечував своєї вини і сприяв встановленню причин події. За версією винуватця події, у його машини відмовили гальма.