У Лондоні відкрили Паралімпійські ігри

У Лондоні королева Великобританії Єлизавета II оголосила відкритими Паралімпійські ігри, на яких змагатимуться атлети з обмеженими фізичними можливостями.

Урочисту церемонію відкрив всесвітньо відомий фізик-теоретик Стівен Хокінг, повідомляє радіо «Свобода».

Святкове шоу називалося "Просвітництво" - воно було спрямоване на те, щоб допомогти людям подолати забобони, пов`язані зі ставленням до інвалідів.

Церемонія розпочалася з яскравого феєрверку, що імітує Великий вибух, про який писав С.Хокінг.

Сам С.Хокінг хворіє на аміотрофічний склероз, який призвів до повного його паралічу. Проте учений продовжує працювати, спілкуючись з оточенням за допомогою спеціального комп`ютера.

У церемонії взяли участь понад три тисячі виконавців, багато з яких – інваліди.

Паралімпійські ігри в Лондоні продовжаться до 9 вересня. У них братимуть участь понад 4 тисячі спортсменів зі 166 країн. Пройдуть змагання у 20 видах спорту.