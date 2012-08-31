У Луїзіані евакуювали людей через небезпеку прориву дамби

Влада американського штату Луїзіана оголосила про масштабну евакуацію в районі дамби, яка, як очікується, неминуче прорветься в результаті натиску води, що прибуває через тропічний шторм "Ісаак".

Як повідомляє РІА «Новости», місцева влада розпорядилася про негайну евакуацію до 60 тисяч чоловік, що проживають поряд з дамбою на озері Тангіпахоа за 160 кілометрів на північ від Нового Орлеана.

Ураган "Ісаак", що бушує на території США, напередодні послабшав до тропічного шторму. Проте його жертвами в Луїзіані, за даними агентства, вже стали двоє людей.

Через ураган кілька аеропортів в американських штатах Луїзіана, Міссісіпі і Алабама були закриті, близько 1,5 тисячі рейсів скасовано. Також повідомляється, що понад 600 тисяч споживачів у Луїзіані залишилися без електроенергії.

"Ісаак", що пронісся над Гаїті, повністю зруйнував 335 будинків, ще понад 2,5 тисячі будівель серйозно пошкоджені. Близько 15 тисяч жителів були евакуйовані. Кількість жертв урагану на Гаїті, за останніми даними, становить 24 особи, троє людей вважаються такими, що зникли безвісти. Не менш як п`ять чоловік загинули в Домініканській Республіці.