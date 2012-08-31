Без солі дієта може зашкодити здоров’ю

Той факт, що сіль — це біла отрута, дієтологи протягом останніх декількох десятиліть посилено намагалися вбити у голови людей, проте останні дослідження показують, що дієти з низьким вмістом солі можуть бути не так корисні, як вважалося.

Вчені встановили, що низький вміст солі в їжі призводить до падіння тиску крові, а це провокує підвищення рівня холестерину, жиру і гормонів, вплив яких призводить до серцевих нападів, пише www.cybersecurity.ru.

В цілому, кажуть фахівці, хороші і погані якості солі у певному сенсі врівноважують один одного. Однак група фахівців з Університету Копенгагена впевнена, що дієта з низьким вмістом солі може привести до зростання небезпеки розвитку серцевих захворювань, а це може бути критично для певної групи людей, схильних до серцевих захворювань.

Фахівці кажуть, що для встановлення остаточної істини щодо солі, можуть знадобитися роки досліджень і сотні тисяч обстежених людей. Зараз данські дослідники вивчили довгостроковий вплив «низькосольової» дієти і кажуть, що повністю відмовлятися від даної приправи було б неправильно. «Мої рекомендації прості — споживання солі можна скоротити, але незначно», — говорить автор дослідження Нільс Граудал.

За його словами, він і його колеги вивчили 167 інших досліджень, де також йшлося про вплив солі на організм людини і прийшли до висновку, що проведені дослідження розділилися приблизно порівну між прихильниками і противниками солі. Спираючись на свої дослідження, датські фахівці констатують, що скорочення споживання солі веде до зниження рівня кров`яного тиску.

За словами Граудала, зараз в середньому доросла людина споживає на добу від 3 до 5 грам солі, але якщо скоротити це споживання до 1,5 — 2 грам, то значних негативних наслідків спостерігатися не повинно, тоді як зниження побічних ефектів присутності солі буде знижено.