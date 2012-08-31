Українці здобули на Паралімпіаді-2012 ще три медалі

Українка Марія Помазан здобула золоту медаль у змаганнях з метання диску на ХІV літніх Паралімпійських іграх в Лондоні.

Про це повідомляється на сайті Національного комітету спорту інвалідів України.

Ще одну нагороду для України – срібну - завоювала Інна Стрижак (стрибок у довжину).

Крім того, Лідія Соловйова (пауерліфтинг) принесла бронзову нагороду.

Наразі у команди України 11 високих нагород та однозначна третя позиція на Паралімпіаді-2012, зазначається в повідомленні.